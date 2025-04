Il passato di mangiare in inglese: to eat eaten - Soluzione Cruciverba: Ate

ATE

Curiosità su Infinito (modo): L'infinito è un modo verbale usato in quasi tutte le lingue indoeuropee. È la forma normalmente scelta per il lemma dei verbi nei dizionari ed in genere non è riferita ad alcuna persona grammaticale (io, tu, lui, lei); dispone del tempo presente e di quello passato.

