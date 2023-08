L origine di un vocabolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L origine di un vocabolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ETIMOLOGIA - ETIMO

Significato/Curiosita : L origine di un vocabolo

Sogni al fine di trarne suggerimenti su numeri vincenti da giocare al lotto. in ogni smorfia, un vocabolo, un evento, una persona o un oggetto è trasformato... Su etimologia wikizionario contiene il lemma di dizionario «etimologia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su etimologia etimologia, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L origine di un vocabolo : origine; vocabolo; Imponente cane da difesa di origine spagnola; Musica religiosa di origine afroamericana ing; Grande recipiente circolare in origine di legno; Una pratica terapeutica alternativa di origine giapponese; Comune di Viterbo di origine etrusca; Detto di vocabolo che non ha l accento sulla parte radicale; Un vocabolo come ossesso o radar; Il significato originario di un vocabolo ; Un vocabolo che indica il saper perfettamente; vocabolo che indica il sapere perfettamente;

Cerca altre Definizioni