I coloni sudafricani di origine olandese nei cruciverba: la soluzione è Boeri

Sara Verdi | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I coloni sudafricani di origine olandese' è 'Boeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOERI

Curiosità e Significato di Boeri

La parola Boeri è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Boeri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ex Guayana OlandesePiet grande pittore olandese del 900Sfogo di origine allergicaCi si conserva il concime di origine animaleIl tipico formaggio rosso olandese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione I coloni sudafricani di origine olandese - Boeri

Come si scrive la soluzione Boeri

La definizione "I coloni sudafricani di origine olandese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 5 lettere della soluzione Boeri:
B Bologna
O Otranto
E Empoli
R Roma
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T B T E O A I R

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.