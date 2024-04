La Soluzione ♚ Azienda agricola

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Azienda agricola. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FATTORIA

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Curiosità su Azienda agricola: Preferibile renderla una voce secondaria, dipendente da una più generale. azienda agricola questa voce o sezione sull'argomento diritto commerciale non cita le... Una fattoria è un insediamento rurale che comprende svariate strutture, dedicato alla produzione di generi alimentari (agricoltura e allevamento), a quella delle fibre e a quella dei combustibili. Le fattorie possono essere di proprietà o date in concessione ad un singolo individuo, famiglia, comunità o una società. Oggi, nel linguaggio parlato, il termine "fattoria" indica tutti gli insediamenti rurali con produzione agricola.

