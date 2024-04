La Soluzione ♚ Azienda agricola brasiliana La definizione e la soluzione di 7 lettere: Azienda agricola brasiliana. FAZENDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Azienda agricola brasiliana: A Fazenda è un reality show trasmesso in Brasile su RecordTV dal 31 maggio 2009 prodotto dalla Teleimage, Strix Television e Sony Pictures Television basato sul format svedese The Farm. I protagonisti del reality sono persone celebrity conosciute al pubblico equamente divise tra uomini e donne di varia estrazione sociale e collocazione geografica, le quali condividono la propria vita quotidiana sotto lo stesso tetto spiati 24 ore su 24 da una serie di telecamere. La prima alla settima edizione sono state condotte da Britto Júnior, dalla ottava alla nuova edizione il conduzione passa a Roberto Justus, dalla decima alla dodicesimo ad Marcos ... Sostantivo Significato e Curiosità su: A Fazenda è un reality show trasmesso in Brasile su RecordTV dal 31 maggio 2009 prodotto dalla Teleimage, Strix Television e Sony Pictures Television basato sul format svedese The Farm. I protagonisti del reality sono persone celebrity conosciute al pubblico equamente divise tra uomini e donne di varia estrazione sociale e collocazione geografica, le quali condividono la propria vita quotidiana sotto lo stesso tetto spiati 24 ore su 24 da una serie di telecamere. La prima alla settima edizione sono state condotte da Britto Júnior, dalla ottava alla nuova edizione il conduzione passa a Roberto Justus, dalla decima alla dodicesimo ad Marcos ... fazenda ( approfondimento) f (forestierismo) (agricoltura) tenuta agricola di grandi dimensioni, tipica del Brasile Sillabazione fa | zèn | da Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione Voce di origine portoghese Altre Definizioni con fazenda; azienda; agricola; brasiliana; Azienda per consegne espresse; Azienda di borse e valigie; Casa agricola russa; Può chiudere un area agricola; Paulo metropoli brasiliana; Chi gioca in una squadra nazionale brasiliana; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Azienda agricola brasiliana

FAZENDA

F

A

Z

E

N

D

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Azienda agricola brasiliana' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.