La Soluzione ♚ La revisione contabile in un azienda La definizione e la soluzione di 8 lettere: La revisione contabile in un azienda. AUDITING Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su La revisione contabile in un azienda: Verificare la veridicità e la correttezza delle poste di un bilancio d'esercizio o di un bilancio consolidato. tipicamente, la revisione contabile è finalizzata... Auditing è un termine che in genere fa riferimento ad un processo di valutazione pianificata, indipendente e sistematica di un sistema, prodotto, attività, ecc. Si tratta di un concetto di assicurazione qualità. Audit è l'output dell'auditing nel contesto generale di cui sopra Auditing (Scientology) – procedura utilizzata in Scientology Altre Definizioni con auditing; revisione; contabile; azienda; Il controllo dei conti in campo aziendale ing; Esperto contabile in breve; Una colonna del registro contabile; Azienda chimica italiana; L azienda dolciaria spesso ricordata con la Motta;

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'La revisione contabile in un azienda' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.