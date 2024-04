La Soluzione ♚ Anais scrittrice statunitense

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Anais scrittrice statunitense. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NIN

Curiosità su Anais scrittrice statunitense: L'lsd, come documentato nel saggio contenuto in the diary of anais nin, in cui la scrittrice descrive il modo in cui la sostanza agisce sulla creatività... Anaïs Nin, all'anagrafe Angela Anaïs Juana Antolina Rosa Edelmira Nin y Culmell (Neuilly-sur-Seine, 21 febbraio 1903 – Los Angeles, 14 gennaio 1977), è stata una scrittrice statunitense. Considerata una delle più controverse autrici del Novecento: donna affascinante, cosmopolìta e dall'eleganza oriental-mitteleuropea, è cresciuta tra l'Europa e New York, destando scalpore nell'ambiente letterario con la pubblicazione dei suoi racconti a contenuto erotico. La sua opera maggiormente conosciuta è probabilmente il Diario, una raccolta di scritti autobiografici in forma, appunto, di diario iniziata nel 1931 (e aggiornata fino alla morte), che è ...

