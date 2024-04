La Soluzione ♚ Amalia scrittrice torinese del primo 900

La soluzione di 14 lettere per la definizione: Amalia scrittrice torinese del primo 900. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GUGLIELMINETTI

Curiosità su Amalia scrittrice torinese del primo 900: Dell'omonimo film muto del 1914 del quale firmò la sceneggiatura, il nome proprio ornella e lo pseudonimo della scrittrice di romanzi rosa amalia liana negretti... Amalia Guglielminetti (Torino, 4 aprile 1881 – Torino, 4 dicembre 1941) è stata una scrittrice e poetessa italiana.

Altre Definizioni con guglielminetti; amalia; scrittrice; torinese; primo;