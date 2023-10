Chi lo pratica cavalca moto molto leggere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo pratica cavalca moto molto leggere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRIAL

Significato/Curiosita : Chi lo pratica cavalca moto molto leggere

Evolutiva. shortboard tavole da surf generalmente poco lunghe e leggere. vengono usate da chi cavalca onde grandi, potenti e con pareti quasi verticali. hanno... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trial (disambigua). il trial è una disciplina sportiva. esso nasce come una specialità del motociclismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Chi lo pratica cavalca moto molto leggere : pratica; cavalca; moto; molto; leggere; Chi lo pratica lavora in proprio; Si pratica per stare in forma; Chi lo pratica corre nel fango; Si dice che vale meno della pratica ; L arte pratica ta dai ballerini; Si pratica al paziente; Permette di fare pratica ; Chi lo pratica cavalca moto leggerissime; Il novo ebbe come iniziatore cavalca nti; Le cavalca ture dei meharisti; Un termine poco diffuso per indicare un cavalca via; Con la sua tavola cavalca le onde ing; Scavalca re gli esami; Il nome di cavalca nti; Un moto scafo da competizione; Violento moto nervoso; Chi l apre vede il moto re; Lo è il moto re del bolide; Storica Casa moto ciclistica; Li causa il terremoto ; Le aperture per il moto re; Assai molto ; Gli strozzini li fanno con molto interesse; Gli strozzini li fanno con molto interesse |; Dice di esserlo molto chi è oberato di cose da fare; molto abili nel fare; Forma di comunicazione promozionale che sfrutta molto il passaparola; molto assai; leggere indisposizioni; leggere grazie a un codice; Il gioco in cui si usano le palline più leggere ; Eleggere ; leggere separazioni; Caratterizzato da leggere zza e duttilità; Metallo per leggere montature;

Cerca altre Definizioni