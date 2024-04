La Soluzione ♚ Si usa come il rossetto

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Si usa come il rossetto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LUCIDALABBRA

Curiosità su Si usa come il rossetto: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rossetto (disambigua). il rossetto è un cosmetico contenente pigmenti, oli, cera, ed emollienti... Il lucidalabbra, detto anche gloss (dal nome inglese lip gloss) è un cosmetico, che serve a far apparire le labbra più lucide. Si applica come il rossetto, ma è trasparente e generalmente produce una patina più spessa e appiccicosa. Oltre ai lucidalabbra standard, che producono solo l'effetto di lucidità, esistono lucidalabbra colorati, dotati di micropagliuzze luccicanti, o aromatizzati (per esempio alla frutta o cioccolata).

