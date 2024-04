La Soluzione ♚ La tarantola dei muri

La soluzione di 4 lettere per la definizione: La tarantola dei muri. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GECO

Curiosità su La tarantola dei muri: Comune o tarantola muraiola (tarentola mauritanica (linnaeus, 1758)) è un piccolo sauro della famiglia dei fillodattilidi, diffuso in gran parte dei paesi... I Gekkonidi (Gekkonidae Oppel, 1811) sono una famiglia di piccoli rettili comunemente noti come veri gechi.

