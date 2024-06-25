Pilastri incastrati nei muri

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pilastri incastrati nei muri' è 'Lesene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LESENE

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Perché la soluzione è Lesene? Le lesene sono elementi architettonici che si inseriscono nei muri, creando un effetto di profondità e movimento. Spesso utilizzate per decorare o rafforzare le superfici, si distinguono per la loro forma e posizione. Questi pilastri sottili e verticali donano eleganza agli edifici, evidenziando un gusto classico o rinascimentale. La loro presenza arricchisce le pareti, conferendo un senso di solidità e armonia all'ambiente.

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Pilastri incastrati nei muri nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lesene

Quando la definizione "Pilastri incastrati nei muri" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lesene'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Pilastri incastrati nei muri
  • Risposta: LESENE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: L_____
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

L Livorno
E Empoli
S Savona
E Empoli
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Lesene' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pilastri incastrati nei muri". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con pilastri: Pilastri a forma di donna 

Con incastrati: Pilastri incastrati nel muro 