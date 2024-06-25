Pilastri incastrati nei muri
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SOLUZIONE: LESENE
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Perché la soluzione è Lesene? Le lesene sono elementi architettonici che si inseriscono nei muri, creando un effetto di profondità e movimento. Spesso utilizzate per decorare o rafforzare le superfici, si distinguono per la loro forma e posizione. Questi pilastri sottili e verticali donano eleganza agli edifici, evidenziando un gusto classico o rinascimentale. La loro presenza arricchisce le pareti, conferendo un senso di solidità e armonia all'ambiente.
Pilastri incastrati nei muri nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lesene
Quando la definizione "Pilastri incastrati nei muri" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lesene'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pilastri incastrati nei muri
- Risposta: LESENE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: L_____
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Lesene' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pilastri incastrati nei muri". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Pilastri incastrati nel muro Il Ken scrittore de I pilastri della Terra Cadono dai muri decrepiti L arnese usato per buttare giù muri e pareti Si abbarbica ai muri
Altre definizioni collegate
Con pilastri: Pilastri a forma di donna
Con incastrati: Pilastri incastrati nel muro