La Soluzione ♚ Lo sono i giudizi incisivi

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Lo sono i giudizi incisivi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LAPIDARI

Curiosità su Lo sono i giudizi incisivi: Camera di consiglio. importanti sono l'art. 90 e 91 del regolamento di procedura per i giudizi davanti al consiglio di stato i quali pongono una, peraltro... I lapidari erano trattati che descrivevano le virtù delle pietre. Essi alimentarono un cospicuo genere letterario che ebbe una prima fioritura già nella tarda epoca ellenistica, ma i cui prodotti furono ampiamente diffusi almeno fino al Rinascimento. Dal punto di vista letterario, non si trattò di un nuovo genere, poiché riprendeva teorie e credenze già descritte da autori classici, quali Cesare, Plinio il Vecchio, Tacito, Varrone, Strabone, Origene, ecc., e da autori medievali quali Solino o Isidoro da Siviglia. Già in epoca classica, infatti, si consideravano spesso le pietre come esseri viventi, alla stregua dei vegetali, solo che ...

