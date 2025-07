Stringati nel parlare nei cruciverba: la soluzione è Lapidari

LAPIDARI

Curiosità e Significato di Lapidari

Perché la soluzione è Lapidari? LAPIDARI descrive uno stile di comunicazione conciso e diretto, che evita fronzoli e parole superflue. Chi è lapidario si esprime in modo chiaro e deciso, spesso usando poche parole per trasmettere un messaggio forte ed efficace. È come parlare senza perdere tempo, andando dritto al punto. Questa caratteristica rende il discorso incisivo e facilmente comprensibile, perfetta in situazioni che richiedono sintesi e immediatezza.

Come si scrive la soluzione Lapidari

Se "Stringati nel parlare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

P Padova

I Imola

D Domodossola

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

