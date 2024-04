La Soluzione ♚ Scrisse il Decameron

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Scrisse il Decameron. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BOCCACCIO

Curiosità su Scrisse il decameron: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi decameron (disambigua). il decameron, o decamerone (parola composta dal greco antico: da, déka, "dieci" e... Giovanni Boccaccio (Certaldo o forse Firenze, giugno o luglio 1313 – Certaldo, 21 dicembre 1375) è stato uno scrittore e poeta italiano. Conosciuto anche come "il Certaldese", fu una delle figure più importanti nel panorama letterario europeo del XIV secolo. Alcuni studiosi (tra i quali Vittore Branca) lo definiscono come il maggior prosatore europeo del suo tempo, uno scrittore versatile che amalgamò tendenze e generi letterari diversi facendoli confluire in opere originali, grazie a un'attività creativa esercitata all'insegna dello sperimentalismo. La sua opera più celebre è il Decameron, raccolta di novelle che nei secoli successivi ...

