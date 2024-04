La Soluzione ♚ Scoppiarono a Palermo il lunedi dell Angelo del 1282

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Scoppiarono a Palermo il lunedi dell Angelo del 1282. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VESPRI

Curiosità su Scoppiarono a palermo il lunedi dell angelo del 1282: della angelo del 1280" I Vespri siciliani furono una ribellione scoppiata a Palermo all'ora dei vespri di Lunedì dell'Angelo nel 1282. Bersaglio della rivolta furono i dominatori francesi dell'isola, gli Angioini, avvertiti come oppressori stranieri. Da Palermo i moti si sparsero presto all'intera Sicilia e ne espulsero la presenza francese. La ribellione diede avvio a una guerra, per il controllo della Sicilia, che si concluse definitivamente con la Pace di Caltabellotta.

