Angelo e Massimo : sono stati presidenti dell Inter - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Angelo e Massimo : sono stati presidenti dell Inter. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MORATTI

Significato/Curiosità : Angelo e Massimo : sono stati presidenti dell Inter

Angelo Moratti e suo figlio Massimo Moratti sono stati figure rilevanti nella storia dell'Inter, una squadra di calcio italiana. Angelo Moratti è stato il presidente dell'Inter negli anni '60 e ha contribuito a guidare il club verso vittorie significative, tra cui la conquista di due Coppe dei Campioni. Massimo Moratti ha continuato il suo lascito, diventando presidente negli anni '90 e guidando la squadra verso altri successi, tra cui la vittoria nella Coppa UEFA e in vari campionati italiani. L'impegno e la passione della famiglia Moratti hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita e nella gloria dell'Inter nel mondo del calcio.

Altre risposte alla domanda : Angelo e Massimo : sono stati presidenti dell Inter : angelo; massimo; sono; stati; presidenti; inter; L arcangelo che guarì Tobia; Il gigantesco affresco di Michelangelo nella cappella Paolina in Vaticano; Per il Vangelo saranno i primi; Vangelo come quello secondo Tommaso; Il David di Michelangelo e Il bacio di Rodin; Il massimo parallelo; Scurire al massimo ; Lo era La patata in un film con massimo Ranieri; Il temporeggiatore Quinto Fabio massimo lat; Sono concittadini di massimo Bottura e Carla Gozzi; Quelli minerali sono sciolti nell acqua; sono contenute nel cordone ombelicale; sono dovuti alla miseria; sono separate in Alto Adige; Lo sono le recluse; L incrocio tra un fuoristrada e una stati on wagon; Tipo di grafico stati stico; La Merkel grande stati sta; Celebre autodromo degli stati uniti; Playstati on : Sony = Wii : x; L Obama tra i presidenti degli USA; Ben Bella e Bouteflika ne sono stati presidenti ; Lo diventano gli ex-presidenti della Repubblica; Il Néstor e la Cristina ex presidenti argentini; Il monte con i volti di quattro presidenti ; Convenzione inter nazionale; Isole del Pacifico meta turistica inter nazionale; Contrario all inter esse della comunità; Nel flipper indica un inter ruzione; inter cettare onde radio;

Cerca altre Definizioni