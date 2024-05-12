L anno in cui si sciolsero i Beatles

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L anno in cui si sciolsero i Beatles' è 'Ottanta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTANTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L anno in cui si sciolsero i Beatles" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L anno in cui si sciolsero i Beatles". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ottanta? Il 1980 rappresenta l'anno in cui si sciolsero i Beatles, segnando la fine di un'epoca fondamentale nella storia della musica. Questo evento mise fine a un periodo di grande successo e innovazione, lasciando un vuoto nel panorama musicale mondiale. La separazione dei membri del gruppo portò a carriere soliste che continuarono a influenzare generazioni successive. La notizia del loro scioglimento rimane uno dei momenti più significativi nella storia della musica del XX secolo.

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L anno in cui si sciolsero i Beatles nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ottanta

La definizione "L anno in cui si sciolsero i Beatles" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L anno in cui si sciolsero i Beatles" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ottanta:

O Otranto T Torino T Torino A Ancona N Napoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L anno in cui si sciolsero i Beatles" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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