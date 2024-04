La Soluzione ♚ Può essere a gas

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Può essere a gas. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCALDABAGNO

Curiosità su Puo essere a gas: Vedi gas (disambigua). un gas è un aeriforme la cui temperatura è superiore alla temperatura critica; di conseguenza, i gas non possono essere liquefatti... Lo scaldabagno è un apparecchio domestico la cui funzione è quella di riscaldare l'acqua di un impianto idraulico locale, per utilizzi di cucina o sanitari, molto diffuso in abitazioni/uffici con impianto di riscaldamento ambientale centralizzato, assente o comunque non attivo; in strutture con riscaldamento autonomo viene in genere sostituito da un modello di caldaia per il riscaldamento avente anche funzione di scaldabagno. Il nome deriva dal fatto che tradizionalmente veniva installato nella stanza del bagno con lo scopo di produrre l'acqua calda necessaria per l'igiene delle persone, in un periodo storico in cui non vi era altro genere ...

