La Soluzione

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Può essere edile. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COSTRUTTORE

Curiosità su Puo essere edile: edile, è un artigiano specializzato, solitamente impiegato nei cantieri soprattutto nel campo dell'edilizia. può essere titolare di una impresa edile... Col termine costruttore (dal tardo latino constructor) ci si riferisce in generale ad un soggetto impegnato nell'atto di costruire o di sovrintendere alla costruzione di qualcosa. Nello specifico può indicare: Costruttore – nel Medioevo, maestro di una corporazione, esperto nell'arte di costruire Costruttore – in informatica, procedura in uso nei linguaggi di programmazione orientata agli oggetti Costruttore – casa motociclistica Costruttore – casa automobilistica Costruttore ferroviario – azienda specializzata nella fabbricazione e nell'assemblaggio del materiale rotabile ferroviario Costruttore edilizio – imprenditore edile, impegnato ...

