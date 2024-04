La Soluzione ♚ Può essere Doc

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Può essere Doc. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VINO

Curiosità su Puo essere doc: Cercando altri programmi televisivi, vedi d.o.c. : musica e altro a denominazione d'origine controllata. doc - nelle tue mani è una serie televisiva italiana... Il vino è una bevanda alcolica, ottenuta dalla fermentazione (totale o parziale) del frutto della vite, l'uva (sia essa pigiata o meno), o del mosto.

Altre Definizioni con vino; essere;