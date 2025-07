Lo è la pecora nei cruciverba: la soluzione è Ovino

OVINO

Altre soluzioni: LANOSA

Curiosità e Significato di Ovino

Approfondisci la parola di 5 lettere Ovino: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ovino? OVINO si riferisce a tutto ciò che riguarda le pecore, gli animali di allevamento molto diffusi nel mondo. Questa parola indica non solo l’animale stesso, ma anche i prodotti derivati come la lana e la carne. In breve, è un termine che racchiude tutto ciò che ha a che fare con le pecore, simbolo di tradizione e natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è una pecora o una capraLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è Paperino

Come si scrive la soluzione Ovino

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è la pecora", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

V Venezia

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A I D N I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INDIANA" INDIANA

