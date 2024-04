La Soluzione ♚ Può essere caustica

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Può essere caustica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SODA

Curiosità su Puo essere caustica: Sodio (soda caustica) o idrossido di potassio (potassa caustica) nella misura di circa il 33%. più tecnicamente è detta liscivia caustica, o liscivia...

