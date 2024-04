La Soluzione ♚ Protagonista assoluto

La soluzione di 20 lettere per la definizione: Protagonista assoluto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INTERPRETE PRINCIPALE

Curiosità su Protagonista assoluto: Con terry venables in panchina, prima del ritorno madridista come protagonista assoluto nel lustro successivo. dopo il dominio basco tornò infatti alla... Maccio Capatonda, pseudonimo di Marcello Macchia (Vasto, 2 agosto 1978), è un comico, attore, sceneggiatore, regista e youtuber italiano. Ha partecipato ai programmi televisivi Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì. Precedentemente aveva fondato a Milano la Shortcut Productions, insieme a Enrico Venti, suo storico amico, anche lui di Chieti. Nel 2013 è ideatore, regista e interprete principale della serie televisiva Mario, e nel 2018 di The Generi. Nel 2020 ha pubblicato con Mondadori Electa la sua autobiografia Libro, e nel 2022 il secondo libro dal titolo Libro 2. Racconti da mare. Ha inoltre vinto la seconda edizione di LOL - Chi ride è ...

