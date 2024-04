La Soluzione ♚ Noto lettore Mp3

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Noto lettore Mp3. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IPOD

Curiosità su Noto lettore mp3: Le linee guida sull'uso delle fonti. mp3 (formalmente moving picture expert group-1/2 audio layer 3), anche noto come mpeg-1 audio layer iii e mpeg-2... L'iPod è un lettore portatile di musica digitale basato su hard disk e memoria flash, presentato sul mercato da Apple il 23 ottobre 2001 e commercializzato in vari modelli articolati in diverse generazioni fino a maggio 2022 con la dismissione dell'iPod touch, l'ultimo rimasto. Oltre ad essere un lettore musicale, quasi tutti gli iPod possono essere usati come unità disco esterne. Alcuni modelli si sono evoluti diventando lettori multimediali con capacità di visualizzazione foto, riproduzione e registrazione video, acquisendo alcune funzionalità dei palmari come consultazione calendari e contatti, fino ad arrivare ad una versatilità vicina ...

