La Soluzione ♚ Motivi che addormentano

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Motivi che addormentano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NENIE

Curiosità su Motivi che addormentano: Giulia si addormentano sul palco, costruito per la recita, tenendosi per mano; il giorno seguente vengono scoperti da suor angela ed azzurra, che non gradisce... Pianto antico è una poesia di Giosuè Carducci dedicata al figlio Dante. Il testo autografo reca la data giugno 1871. È il quarantaduesimo componimento della raccolta Rime nuove (1887).

