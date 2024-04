La Soluzione ♚ Mitico fondatore di Troia

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Mitico fondatore di Troia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ILO

Curiosità su Mitico fondatore di troia: Altro nome di troia; scandinavi e islandesi, che riconducevano, con autori come snorri sturlusson, la genealogia di re e dinastie al mitico re di turchia... L'ilo (dal latino hilum, porta) è un piccolo avvallamento o cavità in un organo da cui entrano o escono vasi, nervi e dotti. Dall'ilo spesso si dipartono setti e trabecole che si dispongono intorno all'alberatura vascolo-nervosa dell'organo in questione. Dispongono di un ilo: linfonodi polmone fegato milza rene ovaio testicolo Alcuni fasci ilari sono avvolti dai mesi, come avviene nel caso di milza e ovaio. Un infossamento longitudinale sul versante anteriore dei surreni è detto impropriamente ilo, poiché i vasi afferenti ed efferenti della ghiandola si individuano almeno in tre gruppi. La vena surrenalica, vaso venoso principale ma non ...

