La Soluzione ♚ Gruppi arbitrali

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Gruppi arbitrali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TERNE

Curiosità su Gruppi arbitrali: Del gruppo f al campionato mondiale di calcio 2022, alberto rimedio, per evidenziare le diverse nazionalità dei componenti del gruppo arbitrale assegnati... Una terna pitagorica è una terna di numeri naturali a {\displaystyle a} , b {\displaystyle b} , c {\displaystyle c} tali che a 2 + b 2 = c 2 {\displaystyle a^{2}+b^{2}=c^{2}} . Il nome viene dal teorema di Pitagora, da cui discende che ad ogni triangolo rettangolo con lati ...

