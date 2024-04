La Soluzione ♚ Gruppo familiare

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Gruppo familiare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CLAN

Curiosità su Gruppo familiare: Terapia familiare nei servizi psichiatrici, milano, raffaello cortina, isbn 9788870787641 andolfi, m. (2005) i pionieri della terapia familiare, milano... Clan, anticamente clano, è un termine utilizzato nelle scienze demo-etno-antropologiche per indicare un gruppo di persone unite da legami di parentela, affinità e/o interessi in comune.

