Marchio del gruppo Piaggio

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Marchio del gruppo Piaggio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GILERA

Curiosità su Marchio del gruppo piaggio: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piaggio (disambigua). piaggio & c. è un produttore italiano di veicoli a due ruote a motore... Gilera è stata una casa motociclistica italiana fondata da Giuseppe Gellera nel 1909. Acquisita nel 1969 dal gruppo Piaggio, con la chiusura del polo produttivo di Arcore - avvenuta nel 1993 - ed il trasferimento presso lo stabilimento Piaggio di Pontedera, è progressivamente divenuta un reparto, e poi un marchio del gruppo, attivo con una produzione a proprio nome fino al 2020 ed oggi inutilizzato.

