La Soluzione ♚ Essere sufficiente

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Essere sufficiente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BASTARE

Curiosità su Essere sufficiente: E "essere umano" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi homo sapiens (disambigua), uomo (disambigua), uomini (disambigua) o essere umano... Italia d'oro/Se potesse bastare è un 45 giri del cantautore emiliano Pierangelo Bertoli, pubblicato nel 1992. Italia d'oro è il titolo di una canzone scritta da Bertoli insieme a Marco Negri e presentata dall'interprete al Festival di Sanremo del 1992, dove si classificò al quarto posto. Il tema centrale del brano era la corruzione presente in Italia in quel periodo, tanto che le venne successivamente attribuito il merito di aver anticipato la stagione di Tangentopoli e l'inchiesta Mani pulite. Al termine del brano vengono citati i primi due versi del "Canto degli Italiani".

