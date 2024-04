La Soluzione ♚ Essere lontano

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Essere lontano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DISTARE

Curiosità su Essere lontano: Disambiguazione – se stai cercando il concetto di essere vivente, vedi organismo vivente. quello dell'essere è un tema che attraversa tutta la storia della... In geologia, la piattaforma continentale è la linea di demarcazione di un continente, la quale può distare anche centinaia di chilometri dal perimetro costiero; in genere termina nel punto in cui il pendio di uno strato aumenta fortemente la sua inclinazione. La superficie inclinata del fondale marino che segue questo punto è detta scarpata continentale, la quale porta al fondo degli oceani (detto piana abissale).

