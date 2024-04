La Soluzione ♚ Essere distratto

La soluzione di 19 lettere per la definizione: Essere distratto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AVERE LA TESTA ALTROVE

Quando l'amore è magia - Serendipity (Serendipity) è una commedia romantica statunitense del 2001 diretta da Peter Chelsom, scritta da Marc Klein e interpretata da John Cusack e Kate Beckinsale. Il film ha incassato 77,5 milioni di dollari con un budget di 28 milioni di dollari. La trama del film è basata sul tema della Serendipità, parola che indica la possibilità di scoprire una cosa non cercata e imprevista mentre se ne sta cercando un'altra.

