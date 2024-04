La Soluzione ♚ Eroina protagonista di un opera di Balzac

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Eroina protagonista di un opera di Balzac. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ONORINA

Curiosità su Eroina protagonista di un opera di balzac: Contemporanei[senza fonte]. il suo è un realismo esasperato e viscerale, che ricorda per certi versi autori come balzac o zola, ma allo stesso tempo visionario... Onorina Brambilla, nota come Nori Pesce, nome di battaglia Sandra (Milano, 27 agosto 1923 – Milano, 6 novembre 2011) è stata una partigiana e sindacalista italiana, insignita della Croce di merito di guerra al valor partigiano.

Altre Definizioni con onorina; eroina; protagonista; opera; balzac;