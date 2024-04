La Soluzione ♚ L equipaggio delle navi pirata

La soluzione di 6 lettere per la definizione: L equipaggio delle navi pirata. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CIURMA

Curiosità su L equipaggio delle navi pirata: (disambigua). disambiguazione – "pirata" e "pirati" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi pirata (disambigua) o pirati (disambigua). la pirateria... I Quattro Imperatori (, Yonko) sono un gruppo presente nel manga One Piece di Eiichiro Oda; essi compaiono anche nella serie televisiva anime e nelle altre opere derivate. Considerati i pirati più potenti del mondo di One Piece, a capo delle rispettive ciurme dominano il Nuovo Mondo come dei veri e propri sovrani e sono i più vicini al titolo di Re dei pirati; assieme alla Marina e alla Flotta dei Sette formano inoltre uno dei tre grandi poteri che equilibrano il mondo di One Piece. Nonostante la sua importanza, tuttavia, il gruppo non è basato su regole precise: ciascuno degli Imperatori, infatti, agisce in piena libertà e talvolta ...

