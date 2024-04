La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un equipaggio di pirati. CIURMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Questa è la lista dei personaggi di One Piece, manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. Gli stessi compaiono anche nella serie televisiva anime e nei media derivati. Il mondo di One Piece è popolato da umani e da numerose altre razze senzienti: come uomini-pesce, visoni (una razza di animali antropomorfi), nani e giganti. Il potere è nelle mani del Governo mondiale (, Sekai Seifu), che detiene il controllo di 180 paesi del mondo. Esso è in continua lotta con i pirati e con l'Armata rivoluzionaria (, Kakumei gun), un'organizzazione che opera con l'intento di rovesciare lo status quo. La principale forza armata sotto il controllo ...

ciurma f (pl.: ciurme)

(antico) forzati ai remi di una galera manovalanza di una nave accozzaglia di gentaglia abbreviazione di ciurmeria, effetto del ciurmare

Voce verbale

ciurma f sing

terza persona singolare, presente indicativo del verbo ciurmare seconda persona singolare, imperativo del verbo ciurmare

Sillabazione

ciùr | ma

Pronuncia

IPA: /'turma/

Etimologia / Derivazione

dal genovese antico ciusma, derivato dal latino celeusma, latinizzazione del greco esµa

Citazione

Sinonimi

rematori

(per estensione) (spregiativo) gentaglia, marmaglia, ciurmaglia

Parole derivate