La Soluzione ♚ L equipaggio della nave dei pirati

La soluzione di 6 lettere per la definizione: L equipaggio della nave dei pirati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CIURMA

Curiosità su L equipaggio della nave dei pirati: Antagonisti principali della popolare saga cinematografica pirati dei caraibi. davy jones è l'oscuro signore dell'abisso e dei sette mari, capitano dell'olandese... Questa è la lista dei personaggi di One Piece, manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. Gli stessi compaiono anche nella serie televisiva anime e nei media derivati. Il mondo di One Piece è popolato da umani e da numerose altre razze senzienti: come uomini-pesce, visoni (una razza di animali antropomorfi), nani e giganti. Il potere è nelle mani del Governo mondiale (, Sekai Seifu), che detiene il controllo di 180 paesi del mondo. Esso è in continua lotta con i pirati e con l'Armata rivoluzionaria (, Kakumei gun), un'organizzazione che opera con l'intento di rovesciare lo status quo. La principale forza armata sotto il controllo ...

Altre Definizioni con ciurma; equipaggio; nave; pirati;