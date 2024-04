La Soluzione ♚ Elenco di premi ottenuti

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Elenco di premi ottenuti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PALMARES

Curiosità su Elenco di premi ottenuti: Oscar. di seguito sono riportate le varie statistiche e i record che riguardano i premi oscar. gli elenchi sono disposti in ordine decrescente di premi e candidature... Palmarès – termine francese che indica l'elenco dei trofei o dei riconoscimenti conquistati da una squadra o da un individuo per aver primeggiato in determinate discipline sportive o in altre competizioni Palmares – famoso quilombo (insediamento di ex schiavi) brasiliano Palmares – comune brasiliano dello Stato del Pernambuco Palmares – distretto della Costa Rica, capoluogo del cantone omonimo

