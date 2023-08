Ottenuti ma anche recuperati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ottenuti ma anche recuperati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RAGGIUNTI

Significato/Curiosita : Ottenuti ma anche recuperati

Carbonica). nella preparazione domestica tradizionale i granuli vengono recuperati e riutilizzati per le successive fermentazioni. si aggiungono i fermenti... Progetto di riferimento. renzo raggiunti (viareggio, 1916 – viareggio, 2007) è stato un filosofo italiano. renzo raggiunti è nato a viareggio nel 1916.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ottenuti ma anche recuperati : ottenuti; anche; recuperati; ottenuti con la vanga; Restare inoperosi accontentandosi dei successi già ottenuti ; Stimabile per doti o per risultati ottenuti ; ottenuti da un tronco; Lo sono acidi ottenuti da funghi; Cittadina nota anche come la Piccola Venezia; Un bagaglio adatto anche alla palestra; Ponte superiore di una nave detto anche tolda; Può esserlo un permesso ma anche uno strumento; Da Amici Miei: Come se fosse anche per lei; Distacchi non recuperati ; recuperati dal mare... degli sconfitti;

Cerca altre Definizioni