La Soluzione ♚ Detta oppure mostrata con chiarezza

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Detta oppure mostrata con chiarezza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ESPLICITA

Curiosità su Detta oppure mostrata con chiarezza: Privacy che aumenta leggermente la definizione ma con certezza la precisione e la chiarezza con cui l'utente con l'uso e la visione di una sola griglia accederà... Una proposizione subordinata (o dipendente) è una proposizione che dipende da un'altra proposizione. Non ha un'autonomia sintattica (se considerata da sola), ed è retta da preposizioni, locuzioni avverbiali, pronomi o congiunzioni. Può essere esplicita (verbo coniugato in un modo finito) o implicita (il verbo è coniugato in un modo indefinito). Ad esempio, nella frase Il cane insegue il gatto che scappa, la proposizione subordinata (proposizione relativa) è che scappa, mentre Il cane insegue il gatto è la proposizione reggente, che in tal caso è anche la proposizione principale. All'interno di un periodo complesso, essa ha la stessa ...

Altre Definizioni con esplicita; detta; oppure; mostrata; chiarezza;