La soluzione di 7 lettere per la definizione: La città di Giovanna d Arco. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORLEANS

Curiosità su La citta di giovanna d arco: giovanna d'arco (the messenger: the story of joan of arc) è un film del 1999 diretto da luc besson. la pellicola, di produzione francese, è stata girata... Orléans (AFI: /.le.~/), è un comune francese di 114 644 abitanti che raggiunge i 433 337 con l'intero agglomerato urbano. Orléans è il capoluogo della regione del Centro-Valle della Loira e del dipartimento del Loiret. Distante 120 km da Parigi, è attraversata dal fiume più lungo di Francia, la Loira, e i suoi abitanti si chiamano Orléanais. Santa Giovanna d'Arco è oggi conosciuta come la pulzella d'Orléans.

