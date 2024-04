La Soluzione ♚ Città francese dedicata al protomartire

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Città francese dedicata al protomartire. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SAINT ETIENNE

Curiosità su Citta francese dedicata al protomartire: Inc. (fr) bibliografia su stefano protomartire, su les archives de littérature du moyen âge. (en) stefano protomartire, in catholic encyclopedia, robert... Saint-Étienne (in arpitano Sant-Etiève) è un comune francese di 172 718 abitanti (al 1º gennaio 2021), dal 1855 capoluogo del dipartimento della Loira, nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi.

Altre Definizioni con saint etienne; città; francese; dedicata; protomartire;