La Soluzione ♚ Ha un Arco a Roma

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Ha un Arco a Roma. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TITO

Curiosità su Ha un arco a roma: Impostati sui capitelli delle colonne si ha a roma, nella basilica di santa sabina. l'arco a tutto sesto è anche un elemento caratterizzante dell'architettura... Josip Broz, meglio noto come Tito (in serbo , pronuncia: /josib brôs tîto/; Kumrovec, 7 maggio 1892 – Lubiana, 4 maggio 1980), è stato un politico, rivoluzionario, militare e partigiano jugoslavo. Croato-sloveno di nascita, Tito aderì presto all'ideale comunista, frequentando molto l'Unione Sovietica. Durante la seconda guerra mondiale condusse la guerra partigiana contro l'occupazione delle forze dell'Asse, spesso in concerto con gli Alleati, che lo sostennero anche a guerra finita e in opposizione ai filomonarchici del gen. Mihailovic, dalle alleanze ondivaghe. Divenne presidente della Jugoslavia, trasformata in una ...

Altre Definizioni con tito; arco; roma;