La Soluzione ♚ Celeberrima Madonna di Raffaello

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Celeberrima Madonna di Raffaello. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SISTINA

Curiosità su Celeberrima madonna di raffaello: Disambiguazione – "raffaello" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi raffaello (disambigua). raffaello sanzio (urbino, 28 marzo o 6 aprile... La Cappella Sistina (in latino Sacellum Sixtinum), dedicata a Maria Assunta in Cielo, è la principale cappella del Palazzo apostolico, nonché uno dei più famosi tesori culturali e artistici della Città del Vaticano, inserita nel percorso dei Musei Vaticani. Fu costruita tra il 1475 e il 1481 circa, all'epoca di papa Sisto IV della Rovere, da cui prese il nome. È conosciuta in tutto il mondo sia per essere il luogo nel quale si tengono il conclave e altre cerimonie ufficiali del papa (in passato anche alcune incoronazioni papali), sia per essere decorata da opere d'arte tra le più conosciute e celebrate della civiltà artistica mondiale, tra ...

