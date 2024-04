La Soluzione ♚ Nicola l architetto che progettò la celeberrima fontana di Trevi

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Nicola l architetto che progettò la celeberrima fontana di Trevi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SALVI

Curiosità su Nicola l architetto che progetto la celeberrima fontana di trevi: Della chiesa, in cui promosse la costruzione di numerose opere pubbliche, tra cui la fontana di trevi, la nuova facciata di san giovanni in laterano, l'apertura... Francesco Salvi (Luino, 7 febbraio 1953) è un attore, comico, cabarettista, cantante, umorista, regista, scrittore e traduttore italiano.

