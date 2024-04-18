Il monte che dà il nome a una miracolosa Madonna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il monte che dà il nome a una miracolosa Madonna' è 'Carmine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARMINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il monte che dà il nome a una miracolosa Madonna" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il monte che dà il nome a una miracolosa Madonna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Carmine? Carmine è il nome di una montagna famosa per il suo legame con una Madonna considerata miracolosa, simbolo di fede e protezione per molti fedeli. La presenza di questa figura religiosa in quel luogo ha fatto sì che il nome si associasse a un punto di riferimento spirituale e culturale. La montagna diventa così un simbolo di speranza e devozione, attirando pellegrini e visitatori desiderosi di ricevere benedizioni.

In presenza della definizione "Il monte che dà il nome a una miracolosa Madonna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il monte che dà il nome a una miracolosa Madonna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Carmine:

C Como A Ancona R Roma M Milano I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il monte che dà il nome a una miracolosa Madonna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

