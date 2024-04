La Soluzione ♚ Cavallo che trascina il sulky

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Cavallo che trascina il sulky. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TROTTATORE

Curiosità su Cavallo che trascina il sulky: traccia il sulla" Un trottatore è un cavallo che disputa corse al trotto. Ci sono diverse razze di trottatori nel mondo, ognuna con le proprie caratteristiche e la propria storia, risultato dello sviluppo delle corse al trotto nel Paese di origine.

