La Soluzione ♚ Canti nazionali

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Canti nazionali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INNI

Curiosità su Canti nazionali: Pubblicato per la prima volta nel 1516 a ferrara. il poema, composto da 46 canti in ottave, ruota attorno al personaggio di orlando, cui è dedicato il titolo... L'inno (in greco antico: µ, hýmnos) è una composizione poetica, in genere abbinata alla musica, di forma strofica e di argomento elevato: patriottico, mitologico, religioso. Le raccolte di inni vengono dette innari e sono molto diffuse all'interno della liturgia e della preghiera cristiane. Nell'antichità l'inno era soprattutto un componimento di carattere religioso dedicato alla divinità e alla sua glorificazione. Si sviluppò dapprima nel Vicino Oriente (Inni Hurriti) e in seguito nella civiltà greca: un po' meno in quella romana, dove fu per lo più elaborato sotto forma di componimento in esametri. L'inno assunse dignità letteraria ...

Altre Definizioni con inni; canti; nazionali;