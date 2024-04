La Soluzione ♚ Estranea La definizione e la soluzione di 6 lettere: Estranea. ALIENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Estranea: estranei (all of us strangers) è un film del 2023 scritto e diretto da andrew haigh. la pellicola è liberamente tratta dal romanzo omonimo di taichi yamada... Alien è un film del 1979 diretto da Ridley Scott. Capostipite di una fortunata serie di pellicole, nonché di libri, fumetti e videogiochi, è considerato uno dei migliori film del regista Ridley Scott, nonché tra i capolavori della storia del cinema di fantascienza. Le vicende ruotano attorno a una specie aliena che nella storia viene identificata con la generica definizione xenomorfa, costituita da feroci predatori dotati di intelligenza ma ... Altre Definizioni con aliena; estranea; Straniera o contraria; Sono malati di mente; Si estranea dalla realtà per fuggirne;

La risposta a Estranea

ALIENA

A

L

I

E

N

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Estranea' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.