La Soluzione ♚ Bassa di voce

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Bassa di voce. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ROCA

Curiosità su Bassa di voce: Alla voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. bassa – area a governo locale (local government area) dello stato di kogi... Cabo da Roca è un capo situato a 140 metri sul livello del mare sulla costa portoghese, nella frazione di Colares del comune di Sintra, distretto di Lisbona. Il poeta Luís Vaz de Camões nel canto VIII de I Lusiadi lo definì come “Aqui... Onde a terra se acaba e o mar começa...” (in italiano Qui... dove la terra finisce e il mare comincia...) e questa frase è incisa sulla lapide del monumento in pietra che celebra la particolarità del luogo: infatti, essendo situato a 38° 47' di latitudine nord e a 9° 30' di longitudine ovest, è il punto più occidentale dell'Europa continentale. Luogo di grande affluenza turistica, il capo è facilmente ...

Altre Definizioni con roca; bassa; voce;